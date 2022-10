PRF flagra maconha com passageiro em veículo na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um veículo Fiat Palio, na manhã deste sábado, por volta das 10h30min, no km 310, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

No veículo estavam dois ocupantes. Durante a abordagem, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha. Em revista pessoal, os agentes encontraram no bolso da bermuda do passageiro uma bucha de maconha.

Ele alegou ser usuário de drogas. Foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência). Os dois ocupantes do carro foram liberados.