Unidade de Guarda Comunitária encontra suposto carro clonado em VR

Veículo estava avariado e abandonado no bairro Laranjal, com placa do RS, mas existe outro automóvel igual naquele Estado

A Unidade de Guarda Comunitária (UGC) foi verificar uma denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), na tarde desta sexta-feira (28), sobre um Ford KA vermelho, placa IYM1I60, que estava estacionado irregularmente na Rua 153A, no bairro Laranjal, com a roda quebrada e a porta apresentando indícios de arrombamento e que fora deixado no local na madrugada daquele dia.

Ao constatar o fato, o inspetor S.Arruda consultou a placa e descobriu que o veículo é emplacado no Rio Grande do Sul (RS). O Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) conseguiu encontrar o proprietário, que afirmou estar de posse do automóvel, tendo inclusive enviado fotos dele em uma cidade do RS e em perfeita condição.

O veículo foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), que vai investigar o carro como sendo um “clone”.

“Sempre falo que não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Este é um exemplo disso, porque a denúncia levou a descobrir um possível crime de clonagem de placa, que traz grandes prejuízos ao verdadeiro dono da placa. O inspetor S.Arruda e o GM L.Carlos estão de parabéns pela agilidade em dar andamento ao caso, que chegou a esse importante resultado”, disse o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), Luiz Henrique Monteiro Barbosa.