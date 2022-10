Jovem é assassinado a tiros em Três Rios

Um jovem, de 22 anos, foi assassinado com tiros na cabeça na madrugada deste domingo, dia 30 na Avenida do Contorno, no Centro de Três Rios.

Policiais militares foram acionados e quando chegaram já encontraram o jovem sem vida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou e constatou que o jovem já estava morto.

A perícia encontrou no bolso do jovem três cápsulas de cocaína. Além disso, perto da vítima, foram encontradas uma faca e outra cápsula de cocaína. Ninguém foi preso. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Três Rios.