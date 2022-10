Um acidente ocorrido na tarde de sábado, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na Vila Mury, deixou um motociclista de 51 anos ferido e preso por porte ilegal de arma de fogo.

Populares contaram aos policiais militares, que o motociclista se desentendeu com o motorista de um carro. Nas imagens é possível ver o motociclista chutando a lateral do carro em movimento, até que, na terceira vez, ele se desequilibra e acaba colidindo com outro veículo que seguia em sentido contrário.

O motorista envolvido no episódio não parou depois do acidente. Já a condutora do carro que atingiu a moto parou para prestar socorro à vítima, que foi levada a uma unidade médica com escoriações.

Segundo informações passadas aos agentes por testemunhas, o motociclista estava armado. No local do acidente foram recolhidas duas munições de calibre 357.

Os policiais foram ao hospital e ouviram do motociclista que a arma, seus pertences e documentos tinham sido entregues a um parente. Ele informou o endereço e os agentes foram ao local, onde apreenderam um revólver municiado com cinco balas.

O motociclista foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi autuado por porte irregular de arma de fogo, permanecendo preso.