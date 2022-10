Uma mulher, de 29 anos foi detida na noite de sábado, dia 29, após supostamente ter passado as mãos nas partes íntimas de um policial militar, na Rua Posto da Ilha, no Bairro Rolamão, nas proximidades do Banco do Brasil em Pinheiral.

Segundo o agente, ela teria atirado um copo de cerveja no rosto do policial, e teria dito “vocês policiais são todos marrentos”. A mulher foi imobilizada e foi preciso o uso de algemas, pois se encontrava nervosa, segundo a ocorrência policial.

Ela foi levada para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral.