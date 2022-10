‘Café com Prosa’ reuniu grupo para a troca de experiências e falar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) promoveu nesta semana uma roda de conversa. O grupo formado por mulheres, algumas que já passaram pelo tratamento contra o câncer de mama, trocaram experiências de vida e falaram sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. O “Café com Prosa” foi realizado na sede da secretaria, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda.

“Estamos felizes por receber vocês para essa troca de experiências e lembrar a importância para que as mulheres procurem as unidades de saúde e façam o exame de mamografia, fortalecendo a prevenção contra o câncer de mama”, disse a secretária da pasta, Glória Amorim.

A diretora do Departamento de Políticas para Mulheres, Ludmila Aguiar, lembrou que o projeto ocorreu para marcar o mês conhecido mundialmente por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. “O ‘Café com Prosa’ foi um espaço de troca de experiências e fortalecimento, além de conscientizar a importância do diagnóstico precoce, contribuindo para a atenção e o autocuidado das mulheres”, frisou Ludmila.

Patrícia Leonardo Santos é voluntária do GAPC (Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer) e participou e aprovou o encontro promovido pela SMDH.

“Amei e voltarei com certeza. Muito organizado e positivo este ‘Café com Prosa’ pela dinâmica, aproximação e troca de experiência entre as mulheres, contribuindo pela valorização das mulheres”, comentou ela que também desenvolve práticas de terapias integrativas e psicoterapia holística com técnicas de relaxamento em grupo.

A presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Sul Fluminense, Jorgina dos Santos, que também esteve presente, disse que é importante as mulheres estarem atentas aos cuidados com a saúde.

“As mulheres participaram de uma boa roda de conversa e foram alertadas da importância do autoexame de mama. Também foram incentivadas a procurar à Saúde Pública e fazer os exames preventivos de mamografia. Muito exemplar essa preocupação com a saúde das mulheres”, concluiu Jorgina.

Fotos: Divulgação/PMVR