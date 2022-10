Uma mulher de 40 anos foi flagrada na sexta-feira (28) com 2.313 pinos de cocaína em Resende. A ação da Polícia Militar aconteceu em um imóvel na Avenida Perimetral Norte, no bairro Cidade Alegria.

Segundo a PM, assim que os agentes chegaram na residência, a mulher falou: “perdi”. Em seguida, os policiais informaram que o filho dela foi visto fugindo pela janela dos fundos, não sendo alcançado.

A PM informou que além da cocaína foram apreendidos um tablete de maconha, uma porção da mesma droga, 59 trouxinhas do entorpecente, 146 sacolés de haxixe, duas balanças de precisão, um celular, materiais para endolação, além de etiquetas do tráfico. A mulher e o filho, apesar de não ter sido capturado, foram autuados por tráfico.

Drogas apreendidas no Jardim Alegria – Neste sábado, no bairro Jardim Alegria, a PM encontrou enterrado, numa área de mata, um tonel, contendo quatro cargas semelhantes a pasta base de cocaína. Perto do tonel, os agentes apreenderam 773 pinos da droga. Ninguém foi preso. (Foto: PM/Divulgação)