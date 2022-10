PRF apreende veículo clonado em Barra do Piraí    

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na manhã deste domingo, no km 249, da BR 393 (Rodovia Lúcio Meira,) próximo ao bairro Coimbra, no sentido Valença, em Barra do Piraí, um veículo VW/GOL, de cor branca, ostentando placas do Rio de Janeiro, que chamou a atenção da equipe por estar transitando com o farol quebrado.

O condutor, de 23 anos, não é habilitado e se apresentou como proprietário do veículo, porém apresentou um CRLV digital impresso em nome de outra pessoa, o que levantou suspeita da equipe, que iniciou uma verificação dos sinais identificadores do veículo, sendo constatados sinais de adulteração.

Em consulta ao sistema, foi verificado que o veículo de mesmas características, possui registro com ocorrência de ROUBO/FURTO em 02/02/2021 na região de Campo Grande/RJ, município de emplacamento do veículo original, ficando confirmado que o veiculo na verdade se trata de um “clone”.

Ao ser indagado, o condutor informou que havia efetuado uma troca por um VW Voyage e mais R$ 20.000,00 através de um grupo de mídias sociais.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor ileso foram encaminhamos para 88º DP Barra do Piraí para os procedimentos legais.