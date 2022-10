Torcedor do Flamengo morre ao ser atingido por sinalizador em Angra

Tiago dos Santos Pedrosa, de 36 anos, morreu ao ser atingido no pescoço por um sinalizador na noite de sábado, dia 29, enquanto comemorava o título da Copa Libertadores com os amigos, em um terraço da Rua Paraty, no Morro das Velhas, no bairro Japuíba em Angra dos Reis.

O Samu chegou a ir até o local prestar os primeiros socorros, mas Tiago já estava morto. A cena foi periciada e o corpo de Tiago foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo testemunhas, o sinalizador foi lançado de uma rua próxima ao local. A Polícia Militar informou que o autor do disparo chegou a ir até o local e confessou ter lançado o sinalizador, mas foi embora em seguida.

Os agentes foram até o endereço dele, mas o homem não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.