Torcedor do Flamengo morre atingido por sinalizador em Angra dos Reis

O torcedor do Flamengo Tiago dos Santos Pedrosa, de 36 anos, morreu na noite de sábado, ao ser atingido no pescoço por um sinalizador, durante comemoração do título da Libertadores com amigos, na Rua Paraty, no Morro das Velhas, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. O Samu foi acionado para atendimento, mas quando chegou, o homem já tinha ido a óbito.

Testemunhas informaram que o sinalizador foi lançado de uma rua próxima ao local. A Polícia informou que o autor do disparo chegou a ir até o local e confessou ter lançado o sinalizador, mas foi embora em seguida. Os agentes foram até o endereço dele, mas o homem não foi encontrado.

O corpo de Tiago foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade. O caso foi registrado na delegacia de Polícia de Angra dos Reis e está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.