Inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições que ocorreram em todo território nacional no domingo, dia 30, caminhoneiros decidiram bloquear a Rodovia Presidente Dutra, no km 281, na altura da Colônia Santo Antônio, em frente a Flumidiesel em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista continua totalmente interditada nos dois sentidos e aumentou a quantidade de manifestantes. O engarrafamento chega a nove quilômetros no sentido RJ e seis quilômetros no sentido SP.

Uma viatura da PRF escoltou uma ambulância que seguiu na contramão para o atendimento de um passageiro de um ônibus que estava passando mal. Os agentes retornaram para o local da manifestação para tentar negociar a liberação das pistas.

Na altura do km 286, os próprios motoristas retiraram uma defensa metálica da divisória de pista para retornarem.