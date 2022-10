Casal é baleado no bairro Colônia Santo Antônio em Barra Mansa

Um homem de 50 anos e uma mulher de 36 foram baleados no final da noite do domingo (30), quando se dirigiam de carro da Colônia Santo Antônio para o Centro de Barra Mansa. Eles foram socorridos na Casa de Saúde Santa Maria, no bairro Ano Bom. De acordo com policiais militares que acompanharam os fatos, os dois permanecem internados e não correm risco de morte.

Também aos PMs, o pai da mulher ferida contou que ter recebido uma ligação do genro informado sobre o atentado. O homem, de 58 anos, assumiu a direção do HB20 em que estava o casal e seguiu para a unidade médica. As vítimas informaram que o ataque a tiros ocorreu quando passavam em frente ao Conjunto Novo Horizonte. Disseram também que os tiros foram disparados por criminosos que estavam à pé.

O carro foi apreendido para perícia. Os policiais contaram sete disparos que atingiram a lataria do veículo. (Foto: Reprodução internet)