Homem é preso após colisão no Centro de Volta Redonda

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por embriaguez, no domingo (30), depois de um acidente de trânsito na área central de Volta Redonda. O Gol que ele dirigia, tendo na carona outro homem da mesma idade, colidiu com uma caminhonete S10 na Avenida Gustavo Lira, no bairro São João.

Antes da chegada da PM ao local, os dois ocupantes do Gol foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Como ambos apresentavam sinais de embriaguez, o motorista foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-393 (Lúcio Meira), em Dorândia, onde o teste do bafômetro confirmou o consumo de álcool.

A Guarda Municipal também foi acionada, aplicou a multa e rebocou o carro para o Depósito Público.