Um jovem de 24 anos foi assassinado e um homem de 36 ficou ferido, na noite do domingo (30), na Rua Joaquim Venâncio de Deus, no bairro Ponte Funda, em Valença.

A vítima fatal, segundo a Polícia Militar, levou seis tiros nas costas. Já o ferido foi atingido numa das pernas.

O criminoso fugiu após os disparos. A Polícia Civil ainda não tem um suspeito do crime.