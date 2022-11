Conforme reportagens jornalísticas, caminhoneiros fecharam trechos de BRs em protesto a resultado das eleições desse domingo

A Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal (7CCR) requereu nesta segunda-feira (31) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informe as providências que estão sendo adotadas para garantir a manutenção do fluxo nas rodovias federais. A solicitação consta de ofício encaminhado ao diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, em decorrência de relatos mostrados pela imprensa e compartilhados em redes sociais, segundo os quais, insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais, caminhoneiros bloquearam trechos de rodovias federais em diversos estados do país.

Sobre o mesmo tema, a 7CCR também enviou ofício aos procuradores-chefes da unidades do MPF em que requer informação sobre medidas tomadas para coibir eventual omissão ou facilitação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal na garantia da manutenção do fluxo nas rodovias federais. O controle externo da atividade policial está entre as atribuições do Ministério Público, cabendo ao MPF a parte referente às forças federais, caso da PRF.