Serviços visam deixar o espaço pronto para receber visitantes das 7h às 17h; haverá também celebração de duas missas no local às 8h e às 16h

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está promovendo um mutirão de manutenção no Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, para receber os visitantes no Dia de Finados (2 de novembro).

De acordo com diretor do Departamento Funerário, Paulo Afonso da Silva, os serviços de capina, roçada, caiação, poda de árvores e limpeza em geral foram iniciados na semana passada, mas vão continuar até a proximidade do feriado para receber os visitantes.

Além dos reparos, também estão previstas duas missas: a primeira pela manhã, às 8h, e a segunda à tarde, a partir das 16h. As celebrações vão ocorrer em frente à capela mortuária do cemitério. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estará presente auxiliando o trânsito nas imediações do cemitério municipal.

“Aproximadamente 10 mil pessoas deverão visitar o cemitério, estamos nos preparando para receber esses visitantes e iremos disponibilizar banheiros químicos. Além das missas, terá uma equipe religiosa no local que fará a distribuição de água aos visitantes”, disse Paulo Afonso.

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidorio Ribeiro fica na Avenida Waldir Sobreira Pires, número 810, bairro Retiro.

Fotos de divulgação/PMVR