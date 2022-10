PRF recorre a AGU para desbloquear Dutra e Rio-Santos

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nota, no final da manhã desta segunda-feira (31) nota em que afirma ter acionado a Advocacia Geral da União (AGU) para requerer na Justiça Federal liminar de interdito proibitório, a fim de desbloquear as rodovias federais com trânsito impedido nas últimas horas por manifestações de caminhoneiros bolsonaristas. Entre as rodovias interditadas estão a Dutra, em Barra Mansa, e a BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis.

Na nota, a PRF afirma que desde o domingo (30), quando surgiram as primeiras interdições, adotou “todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para a liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos”.

No momento desta publicação, o congestionamento na pista sentido Rio da Via Dutra, devido ao bloqueio em Barra Mansa, chegava a 20 km, segundo a concessionária da rodovia. Já na direção oposta, o congestionamento chegava a 8 km.

Também em Barra Mansa, dois atos de vandalismo foram registrados. Uma mulher teve o carro chutado e os vidros quebrados. Ela estava com um filho especial, que levava para a escola, segundo conhecidos dela. Os fatos ocorreram na Vila Ursulino, próximo ao ponto de bloqueio, que ocorre em frente ao posto Flumidiesel. Outro episódio aconteceu no trevo de acesso à Cotiara, onde um Ford Fiesta também teve vidros quebrados.