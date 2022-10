A Rio+Saneamento informa que o abastecimento está prejudicado em Paracambi, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (31), devido a reparos emergenciais na Estação de Tratamento de Água (ETA) Saudoso. A unidade é responsável pelo fornecimento de água a quatro bairros do município.

No local, equipes da concessionária realizam reparos em um dos dispositivos do tanque, que faz a remoção de partículas sólidas em suspensão na água. Para a execução do serviço, é necessária a paralisação total das operações da ETA Saudoso.

Ao mesmo tempo, as equipes da Rio+Saneamento atuam na substituição de adutoras que levam a água da estação de tratamento aos bairros Centro, Paracambi, Raia e Fábrica. A obra faz parte do conjunto de melhorias no abastecimento implementadas na cidade, que incluem a substituição de válvulas e o aumento na pressão da água. Durante vistorias, foram identificados vazamentos nas tubulações localizadas na linha de distribuição.

As equipes trabalham para regularizar o quanto antes a distribuição de água nos locais afetados. A Rio+Saneamento recomenda aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.