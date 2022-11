Bloqueio da Dutra, em Piraí, é liberado pela PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) liberou a Rodovia Presidente Dutra na altura do km 252, no bairro Varjão, em Piraí, que estava totalmente bloqueada no sentido Rio de Janeiro, por manifestantes bolsonaristas.

A concessionária que administra a Via Dutra, divulgou por volta das 17h30min, que ainda havia atos no km 185, pista sentido São Paulo, com cerca de 4 km de lentidão; no km 310, em Resende, com o trânsito fluindo parcialmente, com lentidão de 1 km na pista sentido Rio e 6 km no sentido oposto; no km 161, em Jacareí (SP), com trânsito fluindo parcialmente e lentidão de 2 km no sentido Rio e de 3 km na pista sentido São Paulo; e no km 149 da pista sentido Rio, em São José dos Campos (SP), com interdição parcial, e interdição total no sentido São Paulo; no km 130, em Caçapava, onde o trânsito fluía parcialmente, sem lentidão; e em Arujá, no km 202, com tráfego fluindo parcialmente e retenção de 1 km na pista sentido Rio de Janeiro.

Já na BR-101 (Rio-Santos), a concessionária informou apenas trânsito fluindo parcialmente no km 486, sem registro de lentidão. (Foto: PRF)