O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da madrugada desta terça-feira para apagar um princípio de incêndio no antigo Hospital São Camilo, na Rua Lions Club, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. De acordo com os bombeiros, a suspeita é que um morador de rua tenha colocado fogo em papelão.

Três viaturas foram acionadas e em pouco tempo as chamas foram apagadas. Eles usaram uma escada para chegar ao terceiro andar, onde o fogo estava concentrado (Fotos: Renan Cury)