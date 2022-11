Caminhoneiros bolsonaristas bloquearam a Via Dutra na manhã desta terça-feira (1º), nos dois sentidos, no km 304, em Resende. No sentido São Paulo, um caminhão-baú foi atravessado na pista. Pouco antes da publicação desta nota, segundo leitores que trafegam pela rodovia, a pista sentido Rio também foi interditada. A Polícia Rodoviária Federal informou que estava averiguando a situação.

Na Rio-Santos, uma foto divulgada pela própria PRF mostra a pista bloqueada com areia e pneus em chamas em Paraty. Não foi informado o ponto bloqueado.



Os caminhoneiros protestam contra o resultado das eleições, que foi vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a liberação das rodovias. Ele apontou que os registros dos atos tornam “inegável” que “a PRF não vem realizando sua tarefa constitucional e legal”.

O ministro ressaltou que a decisão é de caráter imediato e, se não for cumprida, resultará em multa de R$ 100 mil por hora para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques.