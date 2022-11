Um jovem de 23 anos, identificado como Diogo do Espírito Santo Florentino, foi assassinado na manhã desta terça-feira (1º), na Rua Isaura Barbosa, no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul.

Um outro rapaz que estava com Diogo contou à Polícia Militar que dois homens com o rosto coberto por toucas-ninja chegaram de motocicleta e um deles atirou em Diogo, que morreu no local.