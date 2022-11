Um acidente ocorrido no início desta manhã, deixou um motorista ferido, na Rodovia do Contorno, na altura do Condomínio Alphaville, em Volta Redeonda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta de 6h50min, para o local. O motorista, identificado como Michel Malta, de 36 anos, foi levado para o Hospital da Unimed, com ferimentos moderados. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.