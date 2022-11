Uma mulher foi atropelada por um veículo, na noite de segunda-feira, dia 31, no quilômetro 280, da Rodovia Lúcio Meira, no Distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. A vítima, de 40 anos, tentava atravessar a rodovia quando foi atingida pelo carro. Ela apresentava sinais de embriaguez.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista parou o carro e socorreu a vítima. A mulher foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Não há informações sobre seu quadro de saúde.