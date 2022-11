Polícia Civil volta a prender Juninho Nazaré

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (1º), em Resende, Elmo Silva Lopes Júnior, de 35 anos, apontado como um dos maiores traficantes de drogas do Sul Fluminense. A prisão foi feita por agentes da delegacia de Resende, coordenados pelo delegado Michel Floroschk, no bairro Liberdade. Floroschk reassumiu recentemente a delegacia da cidade.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa em maio deste ano. Desta vez, nada foi apreendido com Nazaré, que estava em liberdade depois de ter sido preso, em maio de 2020, em Vitória (ES), por policiais civis da capital capixaba e de Barra Mansa.

A foto de Nazaré chegou a ser divulgada pelo Disque Denúncia do Rio de Janeiro, com uma oferta de R$ 1 mil a quem desse informações que possibilitassem sua prisão.

Floroschk explicou que Juninho Nazaré tinha uma condenação também no Espírito Santo e está sendo verificando com a Justiça capixaba por que o suspeito foi colocado em liberdade. (Fotos: Polícia Civil)