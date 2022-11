Policiais de Choque da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados na tarde desta terça-feira, dia 01º, por volta das 14 horas, para tentar negociar a saída de manifestantes que ocupavam a pista no km 281, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da Flumidiesel, sentido Rio de Janeiro, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Os agentes usaram bombas de gás lacrimogênio para a retirada dos manifestantes da pista. A tentativa de negociar a liberação do trânsito não foi bem sucedida. Dois homens foram conduzidos à delegacia de Barra Mansa. Eles foram autuados por desobediência e resistência por persistirem na tentativa de bloqueio das pistas de rolamento.

Segundo os agentes da PRF, havia no local cerca de 120 manifestantes. Apenas veículos de pequeno porte, ônibus e ambulância podiam passar. Cerca de 50 minutos depois, a passagem foi liberada. A pista sentido SP ainda permanecia com interdição no momento da publicação desta nota.

Ainda segundo a PRF, havia outra interdição no km 251, em Volta Redonda, sendo feita por cerca de 30 manifestantes. Outro ponto de manifestações é no km 310, em Itatiaia. A pista estava parcialmente interditada nos dois sentidos. (Imagens: PRF)