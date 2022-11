PM remove câmeras de monitoramento usadas por traficantes em Angra

Policiais militares removeram, na tarde da terça-feira (1º), duas câmeras de monitoramento, dois roteadores e um amplificador de sinal usados por traficantes do Morro da Caixa D’Água, em Angra dos Reis. Os equipamentos estavam instalados na Rua Salomão Reseck.

A informação sobre a existência do sistema de monitoramento no local foi recebida pelo Disque Denúncia de Angra dos Reis. Os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Os bandidos conseguiram fugir em direção a uma área de mata.

Os policiais identificaram em postes as duas câmeras em funcionamento, cada uma com um roteador e um amplificador de sinal. Os materiais ficaram apreendidos na delegacia de Angra dos Reis.

O Disque Denúncia recebe informações através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante. (Foto: Polícia Militar)