Iniciativa possibilitará que tecnologia auxilie no atendimento de pessoas no Centro Dia Synval Santos

Uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) vai permitir a utilização da assistência robótica no cuidado de idosos com Alzheimer na cidade. Por meio de um robô NAO, humanoide muito usado em práticas de ensino e testes de inteligência artificial (IA), o serviço será disponibilizado no Centro Dia Synval Santos, que oferece o atendimento a pacientes com a doença.

A previsão é que a primeira atividade aconteça na próxima quinta-feira, dia 3. O robô será utilizado em ações como danças sincronizadas com movimentos, exercícios de Tai Chi Chuan e até contação de histórias. As atividades foram escolhidas através de reuniões entre a equipe multiprofissional do Centro de Alzheimer e de profissionais do IFRJ, sempre levando em conta as necessidades e interesses do paciente. As oficinas serão realizadas uma vez por mês.

“A robótica surge como uma das possíveis alternativas de amparo a esses idosos. É inegável que a robótica de assistência será inserida em nosso cotidiano e lares em um futuro bem próximo, bem como novos robôs serão desenvolvidos de forma mais aprimorada e com funções mais específicas. E através dessa parceria com o IFRJ vamos avançar no atendimento da nossa cidade, incluindo a tecnologia no cuidado do idoso”, avaliou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte.

Segundo a coordenadora do Centro de Alzheimer, Danielle da Silva Freire, trata-se de um momento inovador na perspectiva e ampliação das formas de cuidar da pessoa com Alzheimer.

“Sabendo do rápido aumento do número de idosos no país e da necessidade da tecnologia nos cuidados com esse público, o robô se apresenta como forma de ampliação dessa relação. Outros países já estão investindo em tecnologias assistivas e somos pioneiros nesta proposição aqui no Sul Fluminense. Os idosos aguardam com alegria e entusiasmo esse encontro com o NAO”, afirmou a coordenadora.