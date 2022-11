Construção do Hospital da Criança avança em Volta Redonda

Novas vigas metálicas chegaram para melhorar estrutura já erguida e equipes também estão construindo muro da unidade

A construção do Hospital da Criança de Volta Redonda avançou mais uma etapa nesta quinta-feira, dia 3, com a chegada de mais vigas metálicas. O material será utilizado no trabalho de melhoria e manutenção da estrutura da futura unidade de saúde, que começou a ser erguida ao lado do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no bairro Retiro. As equipes responsáveis pela obra avançaram também na construção do muro do local.

Parte das estruturas necessárias para o trabalho já haviam chegado em outubro, quando os primeiros funcionários da empreiteira responsável pela obra iniciaram a mobilização e a limpeza do terreno. A pedra fundamental foi lançada em julho deste ano.

“Lamento a gestão anterior não ter dado continuidade a essa obra que é muito importante para nossa cidade. Agradeço ao Governo do Estado, que tem sido parceiro de Volta Redonda em diversas obras, e ao deputado Antonio Furtado, que conseguiu recursos por meio de emenda parlamentar. Nossa saúde vai voltar a ser referência no país”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada com recursos do município, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e emenda de bancada proposta pelo deputado federal Antonio Furtado. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção do Hospital da Criança. A fiscalização da obra ficou a cargo da prefeitura, que também entra com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Inicialmente a unidade funcionará em conjunto com o Hospital Munir Rafful, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação.

Fotos de divulgação.

Secom/PMVR