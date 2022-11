Mulher morre em acidente na Rodovia do Contorno

Uma mulher identificada como Michelle Stutz Gerhardt, de 43 anos, morreu em um acidente ocorrido na noite da quarta-feira (3), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O fato ocorreu entre os condomínios Jardim Mariana e Alphaville.

De acordo com as primeiras informações, o carro onde estaria Michelle – moradora de Piraí -, teria colidido com um caminhão. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente, que seriam marido e filha de Michelle. O homem foi socorrido no Hospital São João Batista. A menina, de 6 anos, no Hospital da Unimed. Pelo que foi apurado o estado deles é estável.

No momento desta publicação, as circunstâncias do acidente não tinham sido confirmadas. Este foi o terceiro acidente desta semana na rodovia, após o início do período chuvoso.