Homem é acusado de estupro da própria filha no bairro Siderlândia

Um homem, que não teve o nome divulgado, está sendo acusado de estupro de vulnerável, da própria filha, no bairro Siderlândia em Barra Mansa. A mãe da criança, de 31 anos, acionou os policiais militares. Na chegada dos agentes, ela contou que é separada do marido e que sua filha foi dormir na casa do pai no sábado, dia 29 outubro, onde aconteceu o abuso.

A mãe compareceu junto com a filha na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito o registro policial. A Polícia Militar não informou se o acusado foi apreendido.