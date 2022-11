Jovem é preso por agredir companheira em Valença

Um jovem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (4), em Valença, por violência doméstica. Ele foi acusado de agressão pela companheira, de 23 anos. A ocorrência foi registrada na Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, no bairro de Fatima.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a agressão foi confirmada tanto pela vítima, quanto por uma tia, de 52 anos. A jovem foi atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) antes de ser conduzida à delegacia, separada do suspeito, que, segundo a PM, ainda resistiu à prisão. Ele foi preso em flagrante e vai responder com base na Lei Maria da Penha.