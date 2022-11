Policiais militares prenderam na tarde desta sexta-feira, dia 4, um homem, de 36 anos, procurado da Justiça por tráfico de drogas, na Rua L, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Os policiais informaram que realizavam abordagem a outra moto com dois ocupantes que estavam sem o capacete quando o suspeito no veículo se aproximou da guarnição com outra pessoa na garupa. Eles também acabaram abordados e o mandado foi descoberto.

Além de tráfico, o suspeito responde a outro processo, por posse e uso de drogas, já que, em outra ocasião, foi flagrado com três pinos de cocaína. Ele foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido.