Policiais militares detiveram no final da tarde desta sexta-feira, dois suspeitos de tráfico de drogas no Condomínio Minha Casa Minha Vida, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços em Volta Redonda.

Os policiais militares foram verificar suspeitos que estariam praticando furtos e roubos na cidade. No local foram informados de que havia o tráfico de drogas.

Dois suspeitos foram apreendidos com várias drogas. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Fotos: Polícia Militar