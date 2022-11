Filha faz vaquinha para que mãe possa fazer cirurgia

Uma moradora de Volta Redonda está precisando se submeter a uma cirurgia particular para não ficar completamente cega. Terezinha Verônica Jesuíno, de 58 anos, residente no Mirante do Vale, região do Grande Retiro, tem retinopatia diabética, hipertensão, doença renal crônica e está com apenas 30% dos rins funcionando. Devido à diabetes, ela adquiriu uma catarata, glaucoma e a retinopatia.

Por este motivo, uma vaquinha online foi criada para tentar arrecadar R$ 31 mil necessários para que ela possa ser submetida a uma cirurgia particular, pois já perdeu a visão de um dos olhos e corre risco de ficar cega também do outro. A filha dela, Ellen Jesuíno Francisco, explica que dona Terezinha não pode esperar pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Ela já perdeu a visão do lado esquerdo e está quase perdendo a outra. No lado direito ela esta com apenas 3% de visão. Precisamos dessa cirurgia com urgência, pois os médicos já nos disseram que é grave e ela pode perder toda a visão. Não temos condições de custear essa cirurgia”, diz Ellen, acrescentando que se trata de uma corrida contra o tempo. “No SUS está com uma grande fila de espera e a qualquer momento ela pode vir a perder a visão completamente”.

Terezinha está na casa da filha, no bairro Fazendinha, devido à gravidade da situação. Quem quiser ajudar pode fazer qualquer contribuição no link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/terezinha-veronica-jesuino. (Foto: Arquivo pessoal) – Foco Regional