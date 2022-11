Idoso ataca esposa à facadas em Pinheiral

Um idoso de 61 anos atacou sua esposa, de 47 anos, com uma faca, durante uma briga do casal, na Rua Luís da Silva, no bairro Chalet, em Pinheiral.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima, que foi ferida no barço esquerdo, nas nádegas e no pescoço, foi levada para o Hospital Municipal Aurelino Barbosa.

O homem fugiu do local e não foi encontrado até o momento. A arma utilizada no ataque também não foi localizada. De acordo com a Polícia, a mulher informou que o registro da ocorrência será feito na Delegacia neste sábado.