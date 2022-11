Jovem é presa com 20kg de maconha em aeroporto do Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu, na manhã desde sábado, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), uma jovem de 18 anos, com cerca de 20 quilos de maconha, quando desembarcava de um voo procedente de Manaus.

Durante a fiscalização de rotina, os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) identificaram a droga na bagagem despachada pela passageira, que reside de Manaus. A presa foi encaminhada à DEAIN para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão. (Foto: Polícia Federal)