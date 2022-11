A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste sábado, dia 5, durante fiscalização, um casal com 15 pistolas e 30 carregadores escondidos dentro do carro, na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Foram apreendidos 15 pistolas e 30 carregadores escondidos dentro do tanque de combustível do carro em que viajavam. O motorista informou que recebeu R$ 4 mil reais para fazer a entrega.

O armamento estava envolto em bexigas dentro do tanque. O homem afirmou que saiu de São José dos Pinhais, no Paraná, juntamente com a namorada, para levar o carregamento até a cidade do Rio de Janeiro, mas não informou ao certo o local onde faria a entrega. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Piraí. (Foto: PRF)