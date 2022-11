Suspeito é preso por tráfico de drogas em Itatiaia

Policiais Militares prenderam um homem, de 26 anos, no final da tarde de sexta-feira, por volta das 17 horas, na Rua Roberto Cotrim, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia.

No local os agentes observaram que o suspeito saía de sua residência e entregava entorpecentes para algumas pessoas. Na abordagem, os policiais foram recebidos pela companheira do homem, que franqueou a entrada na casa. No quarto foram encontrados 7 pedaços pequenos de maconha e a quantia de R$40.

O homem confessou a venda de drogas. O casal foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde o suspeito permaneceu preso em flagrante.