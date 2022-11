Flávio Horta é reeleito presidente do Voltaço por aclamação

Eleição deste sábado também definiu os Conselheiros Deliberativo e Fiscal

O Volta Redonda FC realizou neste sábado, dia 5, na sede do clube, a eleição presidencial e para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Por ser a única chapa inscrita, o atual presidente Flávio Horta e o seu vice-presidente Flávio Horta Júnior foram reeleitos por aclamação dos associados. Durante todo o dia, 84 sócios participaram da votação.

Este será o terceiro mandato de Horta, que assumiu o Esquadrão de Aço em 2015.

– Feliz e muito motivado com esta oportunidade de permanecer à frente do Volta Redonda. Conseguimos evoluir muito, tanto dentro de campo, com grandes conquistas, calendário cheio todo ano e um salto gigantesco no ranking da CBF, como fora das quatro linhas, com o pagamento de dívidas e aumento no patrimônio do clube, além do grande investimento na base, com o Certificado de Clube Formador, dentre outras melhorias. Sabemos que o desafio é grande, a cobrança aumenta a cada ano, mas estamos preparados para, junto com a nossa equipe de profissionais, fazer o Volta Redonda crescer cada vez mais – comemorou o presidente eleito, Flávio Horta.

Além da presidência, os sócios elegeram 20 membros do Conselho Deliberativo, e três membros para o Conselheiros Fiscal.

Confira abaixo a lista dos conselheiros eleitos:

Deliberativo

Sabrina

Ernani

Claudio Germano

Gerladinho

Clécio

Daniel Capobiango

Leonardo Leal

Ébio

Geison

Gustavo Horta

Pedro Bacalhau

Daniel Filipe

Maycon Abrantes

Raoni

Claudio Toledo

Ângelo

Leandro Augusto

André Luís

Camila

Fiscal

Vinícius

Reinaldo

Gesnaldo