Identificado homem morto no bairro Jardim Cidade do Aço

Foi identificado como Thiago da Silva Delfino, de 28 anos, o homem assassinado a tiros na noite de sábado (5), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. O crime foi na Rua Frei Fabiano de Cristo, no Condomínio Minha Casa Minha Vida.

Thiago foi morto com vários tiros. Na cena do crime, a perícia recolheu 13 cápsulas de calibre .45, 11 de calibre 9 milímetros, sete projéteis, quatro fragmentos de projétil, e um celular com chip.

Segundo informações apuradas com a polícia, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. O caso foi registrado na delegacia e até o momento desta publicação ninguém havia sido preso.