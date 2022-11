Drogaria Pacheco é assaltada em Resende

Um homem armado com um revolver assaltou na tarde de domingo a Drogaria Pacheco localizada na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, após o assalto, ele teria invadido a Drogaria Moderna, que fica na mesma rua e feito reféns. Os agentes foram até o local, mas o suspeito não foi encontrado.

Segundo uma funcionária, o assaltante que usava máscara é moreno, vestia bermuda e camiseta e calçava chinelos. O criminoso trancou três funcionários no banheiro, sempre com ameaça de morte, e roubou R$ 918,00 do caixa. Um celular do estabelecimento também foi levado.

Quando os funcionários saíram do cômodo, encontraram dois clientes assustados na cozinha da farmácia. O assalto foi gravado por câmeras de segurança e as imagens já estão em poder da Polícia Civil. (Imagem: Reprodução)