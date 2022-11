Carro cai em lago e mata professora em Barra do Piraí

A professora Ana Orminda Melhen, morreu afogada na madrugada desta segunda-feira, dia 7, por volta de 1h30min, no bairro Minuano, em Barra do Piraí.

O carro em que ela estava em companhia do seu marido e outro homem caiu no lago de um hotel fazenda, nas proximidades da divisa com Vassouras. Quatro funcionários do hotel pularam na água e resgataram o marido da professora, de 73 anos, que foi levado para o Hospital da Unimed, da cidade.

Outro homem, de 29 anos, foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Barra do Piraí.

Segundo o Corpo de Bombeiro, o veículo afundou rapidamente e a professora morreu afogada. Ao ser retirada do veículo, já estava sem vida. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Ana era muito conhecida em Barra do Pirai. Ela lecionou em escolas da cidade, entre os quais o Colégio Medianeira.