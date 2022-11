GMBM retira 14 motos barulhentas de circulação em Barra Mansa

Operações ocorreram no final de semana. No total, foram 277 motos abordadas, 33 notificações e 14 apreensões

A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), em parceria com a Polícia Militar (PM), efetuou entre quinta-feira e domingo, dias 3e 6, blitzes para apreender motocicletas barulhentas. A operação ocorreu nos bairros: Centro, Ano Bom, Colônia, Goiabal, Nova Esperança, Roselândia, Santa Lúcia, Santa Maria, Santa Maria 2, São Luiz, Siderlândia, Vila Nova e Vista Alegre. No total, foram 277 motos abordadas, 33 notificações e 14 apreensões.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, ressaltou a intensificação das operações para coibir a perturbação do sossego. “Iremos continuar com operações pontuais em conjunto com a PM, em horários e locais alternados. Além do transtorno, há também o risco dessas motos irregulares, com alterações de características e sem placa, serem utilizadas para atos ilícitos em nossa cidade”, alerta Abreu.

O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva, salienta que esta operação com a GMBM foi o início de um trabalho para intensificar a segurança no município.

“Focamos principalmente nas motos com barulhos, já que os moradores denunciaram essa atividade, mas fiscalizamos também motociclistas sem capacetes e motos sem placas. Vamos continuar fortalecendo este trabalho em conjunto para a segurança de todos”, afirma o comandante.

O comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, destacou o apoio da PM e a continuidade deste trabalho para proporcionar tranquilidade na vida do cidadão. “Este é o início desta parceria que irá continuar em toda a cidade, principalmente nos bairros, para coibir as motocicletas barulhentas e a perturbação da ordem. As motos barulhentas causam algazarra e atrapalham a vida do munícipe de Barra Mansa. A PM nos ajudou com afinco e vai continuar trabalhando com a gente para coibirmos essas condutas”, disse.

As motocicletas ficam barulhentas quando ocorre a retirada do escapamento, quando o mesmo é adulterado ou apresenta defeito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, veículos com estas adversidades no escapamento são penalizados com infração grave, resultando em multa no valor de R$ 195,25; cinco pontos na carteira e retenção do veículo para regularização.

As denúncias de motos barulhentas podem ser feitas diretamente para a GMBM através dos números: (24) 3028-9339 ou (24) 3028-9369.

Fotos: divulgação