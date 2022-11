Volta Redonda tem programação especial no mês da Consciência Negra

Secretaria Municipal de Cultura promove atrações como palestras, exposições e show no Memorial Zumbi dos Palmares

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), iniciou no domingo (6) uma programação especial para o mês de novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra (dia 20), e também o Mês da Consciência Negra.

Com apoio dos Conselhos Municipais de Política Cultura e de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir), serão realizadas diversas ações inspiradas na cultura afro-brasileira. Todas as atividades acontecem gratuitamente no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília.

A programação conta com palestras sobre a saúde da população negra; exposição “Heróis das Resistência”, do artista Sérgio Graças; e show com a atriz e cantora Isabel Filardis. No domingo, aconteceu a Feira das Mina Preta com a participação de diversos coletivos do município.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, mencionou que a secretaria tem o compromisso de manter o Memorial Zumbi dos Palmares ativo na promoção da cultura afro-brasileira, por isso, todas as atividades da programação estão sendo concentradas no espaço.

“Volta Redonda é um dos poucos municípios que possuem um espaço totalmente dedicado à população negra. O espaço é destinado a resgatar os valores da cultura afro-brasileira, possuindo um anfiteatro, uma biblioteca, sala de exposições, sendo usado para diversos eventos e atividades. A programação deste ano da Consciência Negra abrange diversos segmentos culturais com temas relevantes para população”, disse.

*Confira a programação*

08/11 – 18h: Palestra Saúde Mental da População Negra – Dra. Edna Cândida Quintino;

09/11 – 15h: Palestra Saúde da Mulher Negra – Dra. Ana Carolina Almeida de Matos;

10/11 – 19h: Abertura da Exposição Heróis da Resistência do artista Sérgio Graças;

11/11– 19h: Show com atriz e cantora Isabel Filardis.

Fotos de divulgação.

