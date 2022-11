No encontro, nesta terça, dia 08, parlamentar denunciou que o leilão das linhas de ônibus da empresa Sul Fluminense, proposto pela Justiça, pode não atender toda população

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve, na manhã desta terça-feira, dia 08, em reunião com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para dar segmento às ações por melhorias no transporte público de Volta Redonda. O parlamentar, seu chefe de Gabinete, Carlos Roberto Paiva, o vereador Raone Ferreira (PSB) e o advogado Dr. Leandro Pereira de Souza, que é presidente da Associação de Moradores do bairro São Luiz e, neste momento, representa a Federação das Associações de Moradores, conversaram com o promotor de Justiça, Dr. Henrique Aragão, para garantir que o Leilão Judicial das linhas de ônibus operadas pela empresa Sul Fluminense, marcado para o próximo dia 16, atenda todos os bairros do município.

“Minha preocupação é que com a divisão por lotes das linhas da Sul Fluminense. Verifiquei que o primeiro lote atende aos bairros mais populosos e deve gerar interesse de várias empresas e os lotes dois e três, que contemplam linhas menos rendáveis, podem não interessar as operadores de transporte público. Isso prejudicaria grande parte da população. Por isso, fiz a denúncia ao Ministério Público Estadual para que nos ajude a garantir que toda a cidade seja beneficiada e, ainda, com a melhoria do serviço. Além disso, alguns bairros, como o Aero Clube, São Carlos, Eucaliptal, Jardim Amália II e o condomínio Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno, que já sofrem com a falta de ônibus, não foram contemplados em nenhum dos lotes”, afirmou Jari.

A garantia de um transporte público de qualidade para a população foi uma das principais lutas do parlamentar na Câmara de Vereadores de Volta Redonda e hoje, como deputado estadual, em parceria com o vereador Raone, o assunto segue como prioridade. “Quero o Ministério Público estadual como meu aliado nesta busca pela licitação de um novo sistema de transporte, moderno, eficiente e com tarifa justa, beneficiando todos os bairros da cidade. Hoje, não há contrato com as empresas que operam o transporte público em Volta Redonda”, ressaltou Jari.

O parlamentar realizou uma série de ações em prol de melhorias para o transporte público em Volta Redonda. Com fiscalizações periódicas baseadas em denúncias feitas pela população, Jari comprovou atraso nos horários, eliminação de linhas e diminuição no número de veículos circulando em vários bairros, atrasos constantes, carros sem manutenção e passagem cara.

Em julho desse ano, o então vereador protocolou no Ministério Público do Estado e na Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) a petição pública on-line e os abaixo-assinados propostos por ele. Jari ainda lançou a pesquisa de opinião “Cadê meu ônibus?” para mapear a real situação do transporte público em Volta Redonda.

Ainda como vereador de Volta Redonda, o parlamentar criou proposta, que virou Lei Municipal em agosto passado, que obriga a prefeitura a realizar audiência pública e pesquisa de satisfação com a população antes de qualquer processo de revisão ou reajuste das passagens.

Contra ajuda financeira às empresas de ônibus – Em setembro de 2022, na Câmara de Vereadores, Jari também votou contra o subsídio proposto pela prefeitura para as empresas responsáveis pelo transporte público no município. O parlamentar entende que a ajuda financeira não garante mais qualidade ao serviço prestado à população.