Morador de Valença desaparece em Angra dos Reis

Andréia Pereira, mãe de Marcelo Matheus, que está desaparecido, disse que saiu da cidade de Valença no dia 31 de outubro para uma viagem à cidade de Angra dos Reis. No trajeto, o veículo que ela conduzia sofreu um acidente na altura do bairro Areal, na Grande Japuíba.

O veículo foi levado para uma oficina mecânica no Morro da Cruz e posteriormente para o bairro Areal. Ela contou que o filho saiu de casa na quinta-feira, dia 3, dizendo que iria na oficina para saber como estava o andamento do serviço. Depois o rapaz não foi mais visto.

A mãe do rapaz contou que recebeu duas ligações anônimas informando que ele teria sido morto e que o corpo não seria devolvido. Na ligação a informação dava conta de que ele não seria da área, comandada por traficantes.

A mãe clama pelo encontro do filho e disse que ele nunca se envolveu com drogas e descarta que ele tenha sido vítima de vingança.

O registro do desaparecimento do rapaz foi feito na Delegacia de Angra. Familiares também estiveram no Instituto Médico Legal (IML) no bairro Bracuhy, mas ninguém havia dado entrada no local ou no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

Qualquer informação do paradeiro de Marcelo Matheus deve entrar em contato com os telefones (21) 98849-6254 – Portal Desaparecidos ou 0300 253 1177, Disque Denúncia Angra dos Reis.