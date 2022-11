Reforma está em fase de finalização e vai permitir ampliação de quase 20% na capacidade de atendimento

O prefeito Antonio Francisco Neto visitou nesta semana a construção da clínica médica no terceiro pavimento do prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), em Volta Redonda, que vai abrigar os 30 novos leitos da unidade. Os trabalhos estão em fase final e a previsão é que a obra seja concluída em breve.

“Falta pouco para ampliarmos pela segunda vez a capacidade de atendimento no prédio anexo. Esses novos leitos vão se somar aos 30 já criados. A parceria com a FOA (Fundação Oswaldo Aranha) tem sido fundamental para essa ampliação e vai deixar um legado para nossa cidade”, destacou o prefeito.

A obra está em fase de finalização dos serviços de instalações de revestimentos, ar-condicionado e forro de gesso. Também foram iniciadas recentemente as instalações das louças sanitárias, e concluídas as instalações de combate a incêndio.

A parte elétrica já foi finalizada e em relação às instalações hidráulicas, falta apenas finalizar a parte da rede de esgoto. O serviço de instalação de gases medicinais foi finalizado na primeira semana de setembro.

O espaço do terceiro andar está sendo todo reformado para se adequar e receber os novos leitos, com melhorias em diversas áreas, como forro de gesso; portas; lavatórios e metais; bancadas; instalações contra incêndio e de ar condicionado; e pintura.

Ampliação de quase 20% na capacidade

A ampliação dos leitos acontecerá no anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Ambulatório Unifoa Dr. Leonardo Mollica. Com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, de recursos próprios do município, a capacidade de atendimento da unidade será ampliada de 152 para 182 leitos, um aumento de quase 20%.

“A ampliação vai permitir que o hospital continue aprimorando, melhorando o atendimento aos pacientes e, com isso, ajuda a desafogar outras unidades de saúde. Essa melhoria vai assegurar o acolhimento humanizado, proporcionando mais comodidade, funcionalidade e conforto, tanto para pacientes quanto para funcionários”, ressaltou Márcia Cury, diretora geral do Hospital do Retiro.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.