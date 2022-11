A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Educação, comunicou aos diretores das escolas públicas da cidade o horário de funcionamento das unidades de ensino durante os jogos do Brasil pela Copa do Mundo.

O primeiro jogo da seleção nas fase de grupos é no dia 24, às 16h. Portanto, o turno da manhã terá aula normal, enquanto o turno da tarde terá aula apenas até às 15 horas. O segundo jogo é no dia 28, às 13 horas. O turno da manhã terá aula normal, enquanto o turno da tarde não terá aula. Já o terceiro jogo será no dia 2 de dezembro às 16h, e o horário será o mesmo do dia do primeiro jogo.

As turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) não terão aulas em nenhum dia de jogo da seleção brasileira pela Copa. A prefeitura informou que caso a seleção avance às próximas fases, será emitido um novo calendário com o funcionamento das aulas na rede municipal de ensino. Veja abaixo o calendário.