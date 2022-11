Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais militares no domingo, dia 6, após apontar um revólver calibre 38, por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-namorada, no bairro Ilha Parque em Volta Redonda.

Os agentes chegaram rápidos e o suspeito foi detido antes que pudesse realizar os disparos. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.